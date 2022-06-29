В Рязани изменится маршрут автобуса №18

Маршрут рязанского автобуса №18 изменится. Информация об этом содержится в приказе, опубликованном управлением транспорта горадминистрации.

Автобусы №18 будут ходить от площади Соборной до Дягилева через площади Ленина и Победы, ТРЦ «Премьер» и ТРЦ «М5 Молл». Обслуживать маршрут будут два автобуса среднего класса.

Также стало известно о том, что на маршрут №22 добавляюь ещё один автобус. Теперь обслуживать его будут пять единиц транспорта. На маршрут №16 добавляют три единицы транспорта, теперь обслуживать его будут 18 автобусов.

Изменения коснулись также маршрута №7. С него, наоборот, снимают 10 автобусов. Обслуживать его будут 10 единиц техники.