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Среда, 29 июня, 2022

В Рязани изменится маршрут автобуса №18

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7info7

В Рязани изменится маршрут автобуса №18

Маршрут рязанского автобуса №18 изменится. Информация об этом содержится в приказе, опубликованном управлением транспорта горадминистрации.

Автобусы №18 будут ходить от площади Соборной до Дягилева через площади Ленина и Победы, ТРЦ «Премьер» и ТРЦ «М5 Молл». Обслуживать маршрут будут два автобуса среднего класса.

Также стало известно о том, что на маршрут №22 добавляюь ещё один автобус. Теперь обслуживать его будут пять единиц транспорта. На маршрут №16 добавляют три единицы транспорта, теперь обслуживать его будут 18 автобусов.

Изменения коснулись также маршрута №7. С него, наоборот, снимают 10 автобусов. Обслуживать его будут 10 единиц техники.

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