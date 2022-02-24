В Рязани ищут волонтёров для оказания помощи приезжающим из ДНР и ЛНР

Опергруппа правительства Рязанской области объявила набор волонтёров для помощи приезжающим из Донецкой и Луганской народных республик.

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Для помощи эвакуированным гражданам требуются волонтёры в пункты сбора гуманитарной помощи. Необходимо принимать и расфасовывать вещи. Требования для волонтёров – они должны быть старше 18 лет, без хронических заболеваний. Ещё одно требование – пройденная вакцинация от COVID-19.

Для организации досуговых мероприятий в пунктах временного размещения требуются волонтёры-аниматоры. Это должны быть люди, имеющие опыт проведения мероприятий для детей разных возрастов.

Также требуются автоволонтёры. Они будут оказывать помощь в доставке гуманитарной помощи. Необходимо наличие собственных транспортных средств.

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Регистрация добровольцев осуществляется на платформе по ссылке. Подать заявку на мероприятие «Помощь гражданам ДНР и ЛНР в Рязанской области» можно только после пройденной регистрации.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (910) 506-20-20 (с 12.00 по 20.00).