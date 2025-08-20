В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте».
Заработную плату директору дворца назначат по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
• Высшее образование в области физической культуры, или «Государственное и муниципальное управление, «Менеджмент».
• Опыт работы на высших руководящих должностях (директор, заместитель директора, руководитель филиала) не менее 5-ти лет (рассматривается опыт работы в спортивной сфере, на спортивных объектах).
• Умение принимать стратегические решения и руководить командой.
• Стратегическое мышление.
• Знание программ MS Office.
• Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, активность.
Обязанности:
• Осуществление организации и руководства деятельностью структурного подразделения (ледового дворца)
• Обеспечения контроля за работой всех служб ледового дворца
• Организация планирования расходов на обеспечение деятельности ледового дворца
• Обеспечение контроля целевого и эффективного использование денежных средств, выделенных на осуществление деятельности
• Обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий в ледовом дворце
• Обеспечения контроля качественного исполнения обязанностей персоналом
Условия:
• Достойная заработная плата
• Возможность заниматься физической культурой и спортом
• Официальное трудоустройство
• Корпоративная мобильная связь
Ключевые навыки:
• Руководство коллективом
• Организаторские навыки
• Управленческие навыки
Опыт вождения:
Права категории B.