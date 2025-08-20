В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте».

Заработную плату директору дворца назначат по результатам собеседования.

Требования к кандидату:

• Высшее образование в области физической культуры, или «Государственное и муниципальное управление, «Менеджмент».

• Опыт работы на высших руководящих должностях (директор, заместитель директора, руководитель филиала) не менее 5-ти лет (рассматривается опыт работы в спортивной сфере, на спортивных объектах).

• Умение принимать стратегические решения и руководить командой.

• Стратегическое мышление.

• Знание программ MS Office.

• Быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, активность.

Обязанности:

• Осуществление организации и руководства деятельностью структурного подразделения (ледового дворца)

• Обеспечения контроля за работой всех служб ледового дворца

• Организация планирования расходов на обеспечение деятельности ледового дворца

• Обеспечение контроля целевого и эффективного использование денежных средств, выделенных на осуществление деятельности

• Обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий в ледовом дворце

• Обеспечения контроля качественного исполнения обязанностей персоналом

Условия:

• Достойная заработная плата

• Возможность заниматься физической культурой и спортом

• Официальное трудоустройство

• Корпоративная мобильная связь

Ключевые навыки:

• Руководство коллективом

• Организаторские навыки

• Управленческие навыки

Опыт вождения:

Права категории B.