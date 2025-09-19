Пятница, 19 сентября, 2025
В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Алексей Самохин

С 3 по 5 октября Рязань и село Константиново превратятся в общероссийскую столицу поэзии. Здесь пройдет масштабный Всероссийский есенинский праздник, приуроченный к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.

Организаторами выступают правительство Рязанской области, региональное министерство культуры, Государственный музей-заповедник С. А. Есенина, Рязанская областная библиотека им. Горького, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник и АНО «Центр современной культуры».

Празднование начнется 3 октября с деловой программы. Торжества откроются поэтическим митингом у памятника Есенину в Рязанском кремле. Затем в библиотеке им. Горького стартует всероссийская научная конференция «Мир Есенина: слово, культура, память». В этот же день будет обсуждаться создание Ассоциации региональных музеев и запуск туристического маршрута «Есенинская Рязань».

Параллельно в городских парках Рязани пройдет фестиваль «Есенин в городе» с лекциями, мастер-классами, открытым микрофоном и концертами.

4 октября эпицентром событий станет малая родина поэта – село Константиново. Фестиваль «Есенин. Вне времени» соберет звезд театра и музыки. Гостей ждут:

· Концерт Евгения Южина.

· Танцевальная постановка «7 граней» Александра Могилева.

· Музыкально-поэтический вечер Сергея Никоненко.

· Поэтические баттлы с Валерией Ланской и Алексеем Кравченко.

· Уличный спектакль «Мой Есенин» Влада Маленко.

· Симфоническая программа «Поэзия как стихия».

Вечер на главной сцене завершит Сергей Безруков со спектаклем «Хулиган. Исповедь» и концерт Пелагеи в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Ведущей праздника выступит заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

В этот же день в Каретном дворе откроется уникальная выставка-расследование «Моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть», посвященная трагическим событиям декабря 1925 года. Впервые в одном проекте собраны все доступные материалы о гибели поэта: более 200 экспонатов, включая уникальные архивные документы из Архива ФСБ, РГАЛИ, Института мировой литературы РАН и других ведущих учреждений. Выставка будет работать до 30 марта 2026 года.

5 октября музей-заповедник проведет арт-фестиваль «Константиновское детство» с мастер-классами, пленэрами, иммерсивными постановками и анимацией. Специальным гостем станет художница Мария Павлова.

«19 марта мы открыли большой есенинский год. До праздника осталось две недели, и нарастает чувство тревоги и волнения — это большая ответственность. Среди всех фестивалей нашего региона этот — один из самых важных. Но эти чувства сопряжены с огромной радостью и гордостью, потому что 130-летие Сергея Александровича Есенина отмечается не только в Рязани, но по всей стране и далеко за её пределами», – подчеркнул директор музея-заповедника С. А. Есенина Вячеслав Журавлёв.

Организаторы учли опыт предыдущих лет. На фестивале будут обустроены дополнительные парковки, фуд-зоны и туалеты. Для гостей налажен бесплатный трансфер на автобусах до Константиново. Чтобы избежать пробок и успеть насладиться видами, организаторы рекомендуют приезжать на мероприятия заранее.

Возрастное ограничение 0+

