В Рязани главу товарищества собственников недвижимости подозревают в присвоении денег 

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Октябрьскому району Рязани пресекли противоправную деятельность 45-летней местной жительницы, возглавлявшей товарищество собственников недвижимости. Женщина подозревается в растрате денежных средств ТСН, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оперативники установили, что председатель, используя своё служебное положение, самовольно завышала себе заработную плату. На собраниях жильцов этот вопрос никогда не выносился.

В ходе проверки в помещениях ТСН сотрудники полиции изъяли бухгалтерскую документацию. Экспертиза показала, что за четыре года женщина незаконно получила 343 944 рубля, предназначенные для хозяйственных нужд товарищества.

Рязанка признала факт злоупотреблений.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Расследование продолжается.