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Понедельник, 27 июня, 2022

В Рязани два дня будут отключать электроэнергию

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В Рязани два дня будут отключать электроэнергию

Изображение Pexels с сайта Pixabay

В Рязани из-за проведения работ на воздушной линии во вторник, 28 и 29 июня, будут отключать электричество. Об этом сообщили в мэрии.

Работы будут проводить специалисты ООО «Приоритет». Они будут начинаться в 09.30 и завершаться к 16.00.

На это время без электроэнергии будут оставаться следующие адреса:

  • ул. Ленинского Комсомола, д. с 98 по 130, д. 89, д. с 105 по 125;
  • Островского, д.72;
  • ул. 12-я Линия, д. с 41 по 57;
  • ул. 11-я Линия, д. 45, 51, 54;
  • ул.10-я Линия д. 22, 24, с 28 по 50, 17, 19, 25, 27;
  • ул. Осипенко, д. 33, 35, с 37 по 42, 44, 46;
  • пер. Осипенко, д. с 1 по 13, с 15 по 21, 24, 26, 32;
  • пер. 9-й Линии, с 2 по 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18;
  • Дорожный переулок, д. с 1 по 3;
  • Прудный переулок, д. с 1по 6, 8, 10;
  • ул. Новопавловская, д. 3, 5, 7;
  • ул. 8-я Линия, д. 3;
  • ул. 9-я Линия, д. с 4 по 10, 3, 3а, 5, 7, 11, 15, 17, 19.
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