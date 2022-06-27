В Рязани два дня будут отключать электроэнергию

В Рязани из-за проведения работ на воздушной линии во вторник, 28 и 29 июня, будут отключать электричество. Об этом сообщили в мэрии.

Работы будут проводить специалисты ООО «Приоритет». Они будут начинаться в 09.30 и завершаться к 16.00.

На это время без электроэнергии будут оставаться следующие адреса:

ул. Ленинского Комсомола, д. с 98 по 130, д. 89, д. с 105 по 125;

Островского, д.72;

ул. 12-я Линия, д. с 41 по 57;

ул. 11-я Линия, д. 45, 51, 54;

ул.10-я Линия д. 22, 24, с 28 по 50, 17, 19, 25, 27;

ул. Осипенко, д. 33, 35, с 37 по 42, 44, 46;

пер. Осипенко, д. с 1 по 13, с 15 по 21, 24, 26, 32;

пер. 9-й Линии, с 2 по 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18;

Дорожный переулок, д. с 1 по 3;

Прудный переулок, д. с 1по 6, 8, 10;

ул. Новопавловская, д. 3, 5, 7;

ул. 8-я Линия, д. 3;