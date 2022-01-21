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Пятница, 21 января, 2022
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В Рязани депутаты заговорили о строительстве надземных пешеходных переходов

7info
Нет света в подземном переходе.

Депутаты Рязанской гордумы заявили о необходимости строительства новых надземных пешеходных переходов, сообщает ТКР.

На заседании по градостроительной деятельности и землепользованию администрации предложили рассмотреть такую возможность. Необходимо определиться с местами, где можно их строить, а также с местами, где строить нельзя из-за нахождения земли в частной собственности.

По мнению депутатов, надземные переходы могут повысить безопасность, снизить нагрузку на дороги. Например, неплохо было бы возвести такое сооружение на перекрёстке у гипермаркета «Глобус».

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