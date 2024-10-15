В Рязани будут работать мобильные пункты приёма платежей РГМЭК

В период с 21 по 25 октября прием платежей за ЖКУ по адресам в Рязани: ул. Березовая, д. 1, стр. 2 и ул. Стройкова, д. 7 будет осуществляться в мобильных пунктах приема платежей РГМЭК. Об этом сообщает официальная страница организации ВКонтакте.

Режим работы мобильного пункта приема платежей на ул. Стройкова, д. 7:

Понедельник – пятница: с 9:00 до 17:30

Обед: с 13:00 до 14:00

Технические перерывы: с 11:00 до 11:15; с 15:45 до 16:00

Режим работы мобильного пункта на ул. Березовая, д. 1, стр. 2:

Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 9:00 до 17:30

Обед: с 13:00 до 14:00

Технические перерывы: с 11:00 до 11:15; с 15:45 до 16:00

Среда: с 9:30 до 11:00.