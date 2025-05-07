В Рязани автомобиль столкнулся с электросамокатом

В результате ДТП с электросамокатом в Рязани пострадал человек. Подробности происшествия сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Во вторник, 6 мая, в 11:07 у дома № 65 по улице Новой 60-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Тойота Аурис», столкнулся с электросамокатом под управлением 16-летнего рязанца.

Несовершеннолетнему самокатчику потребовалась медицинская помощь.

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.