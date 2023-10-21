В Рязани 21 октября прошёл третий общегородской субботник

21 октября во всех районах Рязани состоялся третий общегородской субботник, организованный в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. В нем приняли участие сотрудники администрации города, активные рязанцы, работники учреждений и организаций всех форм собственности, а также коллективы муниципальных предприятий.

Во время субботника были убраны ул. Орсовская, Верхний городской парк, сквер Керамзавода, сквер им. академика В. Ф. Уткина, Шереметьевский проезд, парк Морской Славы, сквер Быстрец, ул. Забайкальская. Также организованы работы по удалению сорной поросли на ул. Корнилова.

В уборке территорий приняли участие более 200 активных рязанцев. Дирекция благоустройства города вывезла 28 кубометров веток, 15 тонн листвы и 5 кубометров мусора. В работах было задействовано 12 единиц техники ДБГ и спецтехника, которую предоставили муниципальные предприятия.

Следующий общегородской субботник пройдет 28 октября. К работам по уборке могут присоединиться все желающие. Информация о местах уборки будет опубликована на официальном сайте администрации города Рязани.