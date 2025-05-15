В Рязани 16 мая и 17 мая перекроют движение в связи с открытием мотосезона. Об этом сообщает администрация города.
16 мая с 12:00 до 18:00 ограничат стоянку на участке дороги по Окскому шоссе перед центральным входом в Лесопарк и прилегающей территории в районе остановки общественного транспорта «Речной вокзал».
В связи с проведением мотопробега, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также поддержке военнослужащих, принимающих участие в СВО, и открытием мотосезона будет временно перекрыто движение транспорта на участке Московского шоссе от д. 21Б до пересечения с проездом Шабулина 17 мая с 14:20 до 15:30.
Администрация города обращается к рязанцам с просьбой принять эту информацию к сведению.
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