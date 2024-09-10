Вторник, 10 сентября, 2024

В Рязани 14 сентября пройдёт VIII региональный фестиваль «Спожинки»

Автор: 7info7

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фото с сайта правительства Рязанской области

В субботу, 14 сентября, в Рязани пройдёт VIII региональный фестиваль «Праздник урожая «Спожинки» (6+), сообщает сайт правительства региона.

Подробно о предстоящем фестивале рассказали руководитель регионального Минсельхоза Дмитрий Филиппов и ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева Александр Шемякин.

В программе предусмотрено множество мероприятий, включая презентацию достижений агропромышленного комплекса региона. Ожидается участие более 150 организаций, работающих в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также фермеров. Студенты аграрных вузов примут участие в «Трактор-шоу». Мастера вождения специальной техники проведут мастер-класс, пройдет выставка-ярмарка рязанской продукции с участием 16 муниципальных образований.

Конкурс на лучший каравай и различные интерактивные мероприятия разнообразят досуг гостей, которые смогут насладиться выступлениями творческих коллективов и представлениями конного клуба.

Фестиваль продемонстрирует современные технологии в АПК, а также различные виды сельскохозяйственных животных. Учебные мастер-классы позволят участникам узнать о профессиях в аграрной и естественно-научной сферах, а молодые ученые расскажут о своих разработках и направлениях. Экскурсии организованы для школьников.

VIII фестиваль «Праздник урожая «Спожинки» пройдет 14 сентября с 9 до 15 часов на стадионе РГАТУ им. П.А.

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