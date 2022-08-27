Суббота, 27 августа, 2022
Екатерина Приведенцева

В Рязань приехала почётный президент общества  «Россия – Германия» Ольга Зиновьева

С 24 по 27 августа 2022 года в Рязани проходит V Международный форум древних городов «Нарядный мир».

 В рамках деловой программы форума 26 августа в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького состоялась лекция, приуроченная к 100-летию великого советского мыслителя  Александра Зиновьева.

Лекцию «Возвращение философского самолёта. Александр Зиновьев» прочла Ольга Мироновна Зиновьева – президент Биографического института Александра Зиновьева, почётный президент общества «Россия – Германия».

 — Разрушение русского мира началось ни вчера, а сразу после Второй мировой войны. Александр Зиновьев всегда это понимал и давал чёткие и недвусмысленные советы. То, что мы не услышали 30 лет назад, происходит сегодня. А он кричал об этом, – сказала в интервью Ольга Зиновьева.

Ольга Мироновна поблагодарила организаторов форума за приглашение.

 — Для меня это форум русской души, русских просторов, русской красоты. Это Есенин, Салтыков – Щедрин, это вся Россия. Я очень рада, что оказалась здесь,  — резюмировала она.

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