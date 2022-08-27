В Рязань приехала почётный президент общества  «Россия – Германия» Ольга Зиновьева

С 24 по 27 августа 2022 года в Рязани проходит V Международный форум древних городов «Нарядный мир».
В рамках деловой программы форума 26 августа в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького состоялась лекция, приуроченная к 100-летию великого советского мыслителя Александра Зиновьева.
Лекцию «Возвращение философского самолёта. Александр Зиновьев» прочла Ольга Мироновна Зиновьева – президент Биографического института Александра Зиновьева, почётный президент общества «Россия – Германия».
Ольга Мироновна поблагодарила организаторов форума за приглашение.