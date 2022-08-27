В Рязань приехала почётный президент общества  «Россия – Германия» Ольга Зиновьева

— Разрушение русского мира началось ни вчера, а сразу после Второй мировой войны. Александр Зиновьев всегда это понимал и давал чёткие и недвусмысленные советы. То, что мы не услышали 30 лет назад, происходит сегодня. А он кричал об этом, – сказала в интервью Ольга Зиновьева.