В РГУ открылась выставка «Путь к Победе. Освобождение Европы»

В РГУ имени С. А. Есенина состоялось открытие фотовыставки «Путь к Победе. Освобождение Европы». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Освобождение. Путь к Победе» — новый проект информационного агентства «Россия сегодня», реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе выставки — фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа «Россия сегодня». На выставке представлены 30 фотографий, многие из которых демонстрируются впервые.

Почетных гостей, преподавателей и студентов приветствовал Дмитрий Боков, исполняющий обязанности ректора РГУ имени С. А. Есенина:

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«Инициатива проведения фотовыставки была взаимной. Проект рассказывает о периоде освобождения советским народом Европы. Уверен, что для студентов будет ценно еще раз прикоснуться к важному моменту истории, узнать, в какой период, при каких обстоятельствах эти фотографии были сделаны, что они отражают. Благодарю коллег за организацию выставки».

К участникам церемонии открытия фотовыставки обратилась Наталья Тюрина, начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Медиагруппы «Россия сегодня», руководитель проекта «Освобождение. Путь к Победе»: «Мы можем много писать, говорить о том, что происходило 80 лет назад, но мы полагаем, что достаточно один раз увидеть, почувствовать, пережить, соприкоснуться. Вы много знаете об истории своих семей, о истории своего родного город, региона. Сегодня мы дадим возможность увидеть мир глазами фронтовых корреспондентов, которые оказались в Европе, начиная с 1944 года. Ни одна из этих фотографий не является постановочной, все снималось в моменте. Для каждого партнера, университета создаются собственные, отдельные, уникальные проекты, которые живут дальше. Эта выставка останется жить у вас: это подарок от Медиагруппы „Россия Сегодня“. Искренне признательна руководству университета за открытие этой истории именно здесь. Рязань — основа и сердце земли русской. Помните, что вы — оплот этой страны».

Библиотеке РГУ имени С. А. Есенина в дар были переданы издания со сводками Совинформбюро с первого до последнего дня войны. Сборник уникальный, он не продается и был создан специально для лучших общероссийских университетов, чтобы студенты могли получить доступ к этому источнику информации.

Приветственные слова прозвучали от представителей ветеранской организации, научного сообщества, общественности.

Также на открытии были заслушаны доклады студентов Института истории, философии и политических наук РГУ имени С. А. Есенина, посвященные движению Сопротивления, освобождению Восточной и Центральной Европы.

Завершилось торжественное открытие исполнением «Майского вальса» от студентки факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С. А. Есенина Анны Синельниковой.

Первую экскурсию для гостей фотовыставки провел Геннадий Клюшкин, заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА «Россия сегодня».