В рамках первого «Часа муниципалитета» обсудили развитие Кораблинского района

В рамках программы «Час муниципалитета» состоялось совещание, посвящённое развитию Кораблинского районе. Участие в нём приняли члены регионального правительства, представители районной администрации.

К участникам совещания обратился губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, «Час муниципалитета» – это новый формат работы с районами. Его разработали по итогам работы поездок в муниципальные образования, встреч с местными жителями. Главная задача – повысить оперативность работы.

– «Час муниципалитета» – это площадка, где нет вопросов, которые нельзя задавать. Это касается всех: и членов правительства, и руководителей районов. Все темы должны быть приняты во внимание: исполнение бюджета, реализация инвестпроектов, развитие социальной сферы и ЖКХ, – сказал Павел Малков, обращаясь к участникам совещания.– Если видите, что не очень эффективно выстроены процессы в том или ином направлении – смело об этом говорите. Будем делиться мнениями и обязательно реагировать.

Глава региона отметил, что новый формат работы с муниципальным образованиями не отменяет рабочих поездок по районам. Они обязательно продолжатся с тем, чтобы можно было непосредственно на местах оценить ситуацию.

Первый «Час муниципалитета» был посвящен развитию Кораблинского района. Прежде всего, речь шла о ходе работы по исполнению поручений Губернатора, данных 5 июля во время рабочей поездки в Кораблино и общения с местными жителями. В числе решенных проблем – ремонт здания Пехлецкой средней школы имени В.В. Соловова. Средства на это, более 14 млн руб., выделены из резервного фонда Правительства области. Проводится реконструкция наружных сетей теплоснабжения и газоснабжения с установкой блочной котельной МОУ «Ключанская СШ». Кроме того, включен в 5-летний план дорожной деятельности ремонт автодороги «Пехлец — Кораблино — Скопин» и «Яблонево – Ерлино — Чижово» от г. Кораблино до с. Ерлино. Разработана ПСД и уже получено положительное заключение госэкспертизы для строительства очистных сооружений в с. Ключ.

Особое внимание было уделено текущему состоянию дел в муниципальном образовании. Речь также шла о перспективных направлениях социально-экономического развития, привлечении инвестиций и реализации инвестпроектов, положении дел в агропромышленном секторе. Кроме того, обсуждались вопросы развития социальной сферы, создания современной инфраструктуры и городской среды, модернизации объектов ЖКХ, строительства и реконструкции дорог, поддержки социально незащищенных граждан.

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