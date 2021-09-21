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Вторник, 21 сентября, 2021
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В программе Малахова рассказали о поисках пропавшей рязанки Елены Логуновой

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В программе Малахова рассказали о поисках пропавшей рязанки Елены Логуновой

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В программе Андрея Малахова рассказали о ситуацией с пропажей рязанки Елены Логуновой. Запись передачи появилась в социальных сетях.

25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Следователи предполагают, что совершено убийство.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся необходимые следственные действия. Рязанку ищут поисково-спасательные отряды.

В студию программы пришли родители пропавшей рязанки. Они заявили, что поиски не прекращаются, но результата нет. Рязанцы помогают искать Елену, но её судьба до сих пор неизвестна.

Муж Логуновой проходит по делу как свидетель. Родители девушки возмущены его поведением, шутками. Мужчина не захотел общаться со съёмочной группой.

Утром в день пропажи Елена разговаривала по телефону с матерью, она сообщила, что не спала всю ночь, так как у ребёнка болел живот. Девушка рассказала о сне, в котором муж сказал, что она ему не нужна с детьми.

Родители мужа Елены рассказали о большой сумме денег, которая оказалась у девушки. Они считают, что рязанка сбежала.

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