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Изображение от jannoon028 на Freepik
Общество

В понедельник в центре Рязани отключат электричество

Алексей Самохин

Плановое отключение электричества планируется в центре Рязани в понедельник, 19 мая.

Причина отключения — капитальный ремонт РУ-0,4 кВ (ТП-19).

С 10 до 15 часов без света останутся дома с 22 по 39 на нечётной стороне и с 18 по 50 на чётной стороне на улице Рабочих, дома с 8 по 20 на улице Кремль и дома с 1 по 17 в посёлке Остров.

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