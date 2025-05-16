В понедельник в центре Рязани отключат электричество

Плановое отключение электричества планируется в центре Рязани в понедельник, 19 мая.

Причина отключения — капитальный ремонт РУ-0,4 кВ (ТП-19).

С 10 до 15 часов без света останутся дома с 22 по 39 на нечётной стороне и с 18 по 50 на чётной стороне на улице Рабочих, дома с 8 по 20 на улице Кремль и дома с 1 по 17 в посёлке Остров.