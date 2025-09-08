Понедельник, 8 сентября, 2025
19 C
Рязань
Новости России

В Подмосковье утром образовали радиационные туманы

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

В Подмосковье на фоне малооблачной погоды и высокой влажности воздуха образовались так называемые радиационные туманы. Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что это явление было зафиксировано на севере региона, в том числе в Клину, Волоколамске и Дмитрове.

Что такое радиационный туман?

Радиационный туман образуется в безоблачные ночи. Земная поверхность излучает тепло и охлаждается. Когда температура прилегающего слоя воздуха понижается, а влажность высока, водяной пар конденсируется и образуется туман. Чаще всего это происходит в низинах.

Термин «радиационный» не имеет ничего общего с радиоактивностью и не опасен для человека. Он связан с процессом излучения тепла (инфракрасной радиации) от земной поверхности в космическое пространство. Земля нагревается, поглощая солнечную радиацию, а затем сама отдаёт тепло. Этот процесс охлаждения приводит к конденсации влаги и образованию тумана.

По данным синоптика, в 75% случаев радиационные туманы рассеиваются после восхода солнца. При этом в 47% случаев это происходит не позднее чем через три часа после восхода. Рассеянию также способствует усиление ветра.

— Вся эта радиация – инфракрасная, не воспринимаемая глазом, нейтральная, не губительна для организма и не имеет ничего общего с радиоактивностью, — подчеркнул Тишковец. 

Данных о том, были ли радиационные туманы в Рязани и Рязанской области сегодня утром нет. 

Самые читаемые материалы

Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по дрону, запущенному сыном соседа

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости России

Справлявший нужду возле храма мигрант забросал камнями священника в Подмосковье

В подмосковном Пушкине возле храма великомученицы Ирины произошел инцидент с участием мигрантов.
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...

Последние новости

Новости России

В Якутске сестра участника СВО пожаловалась, что его могилу сровняли с землей

Жительница Якутска пожаловалась, что могилу ее брата, погибшего на...
Происшествия

Мошенники начали звонить рязанцам на стационарные телефоны

Злоумышленники сообщают, что договор связи якобы завершён, и предлагают его продлить. Для этого они запрашивают личные данные абонента.
Новости России

Ветеран СВО с позывным «Юрист» рассказал, что видел, как душа отделилась от тела

После тяжёлого ранения Виталий провёл почти пять месяцев в госпиталях.
Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Власть и политика

В Рязани прошла стратегическая сессия «Исторический город: развитие через преодоление барьеров»

Участники стратегической сессии  обсудили вопросы исторической идентичности и  идеи  реализации интересов исторических поселений в публичной политике.
Новости России

Участник СВО заявил, что видел отделение души от тела во время клинической смерти

Переживший клиническую смерть участник спецоперации Виталий Деркач с позывным...
Происшествия

В центре Рязани легковушка столкнулась с мотоциклом, пострадали двое 

Медицинская помощь потребовалась мотоциклисту, а также 37-летнему пассажиру автомобиля «Киа Рио». 
Экология, природа, животные

В Рязанской области заметили опасного черно-жёлтого паука

В интернете он узнал, что укус этого паука очень болезненный и по силе сравним с укусом осы или пчелы.