В Подмосковье утром образовали радиационные туманы

В Подмосковье на фоне малооблачной погоды и высокой влажности воздуха образовались так называемые радиационные туманы. Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что это явление было зафиксировано на севере региона, в том числе в Клину, Волоколамске и Дмитрове.

Что такое радиационный туман?

Радиационный туман образуется в безоблачные ночи. Земная поверхность излучает тепло и охлаждается. Когда температура прилегающего слоя воздуха понижается, а влажность высока, водяной пар конденсируется и образуется туман. Чаще всего это происходит в низинах.

Термин «радиационный» не имеет ничего общего с радиоактивностью и не опасен для человека. Он связан с процессом излучения тепла (инфракрасной радиации) от земной поверхности в космическое пространство. Земля нагревается, поглощая солнечную радиацию, а затем сама отдаёт тепло. Этот процесс охлаждения приводит к конденсации влаги и образованию тумана.

По данным синоптика, в 75% случаев радиационные туманы рассеиваются после восхода солнца. При этом в 47% случаев это происходит не позднее чем через три часа после восхода. Рассеянию также способствует усиление ветра.

— Вся эта радиация – инфракрасная, не воспринимаемая глазом, нейтральная, не губительна для организма и не имеет ничего общего с радиоактивностью, — подчеркнул Тишковец.

Данных о том, были ли радиационные туманы в Рязани и Рязанской области сегодня утром нет.