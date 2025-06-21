В Подмосковье мать помогла сыну спрятать тело убитой девушки

Мать помогла сыну спрятать тело убитой им 22-летней Виктории Нечаевой в Подмосковье, пишет «КП».

По данным издания, пара встречалась и жила вместе. Однако девушка решила уйти от 20-летнего парня и начать отношения с мужчиной из Санкт-Петербурга.

Виктория в мае сообщила о своем решении молодому человеку и вскоре пропала без вести. На одном из допросов его мать рассказала о случившемся.

«Несколько дней назад ее сын внезапно сообщил ей, что убил свою возлюбленную. Женщина решила спасти своего сына и помогла спрятать тело», — говорится в публикации.

В итоге мать и сын закопали тело в чистом поле. Они думали, что полиция не будет подключаться к активным поискам. Важную роль сыграл новый возлюбленный девушки, проявивший инициативу.