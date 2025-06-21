В Подмосковье мать помогла сыну спрятать тело убитой девушки

Мать помогла сыну спрятать тело убитой им 22-летней Виктории Нечаевой в Подмосковье, пишет «КП».
По данным издания, пара встречалась и жила вместе. Однако девушка решила уйти от 20-летнего парня и начать отношения с мужчиной из Санкт-Петербурга.
Виктория в мае сообщила о своем решении молодому человеку и вскоре пропала без вести. На одном из допросов его мать рассказала о случившемся.
В итоге мать и сын закопали тело в чистом поле. Они думали, что полиция не будет подключаться к активным поискам. Важную роль сыграл новый возлюбленный девушки, проявивший инициативу.
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