В Подмосковье девочка отправила однокласснику фото из ванной и оказалась в детдоме

Органы опеки забрали 14-летнюю жительницу Сергиева Посада из школы в детский дом после того, как она отправила однокласснику фото в полотенце, пишет RT.

По словам матери, девочка тайком сделала в ванной пару снимков в пляжном стиле, на которые не было ничего непристойного.

«Она полотенцем большую часть тела прикрывала. Отправила мальчику, а он все выложил в соцсеть. Их тут же скачали, показали классному руководителю», – пояснила женщина.

Учительница сочла фото слишком откровенным и сообщила об этом органам опеки. В итоге ребенка отказывались вернуть на протяжении недели.

Мать утверждает, что социальные службы не имели права удерживать ее дочь. В подмосковной прокуратуре пообещали провести проверку по факту случившегося.