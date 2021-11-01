В ПФР уточнили график выдачи пенсий рязанцам в ноябре

В ПФР представили график выдачи пенсий рязанцам в ноябре.
Выплата и доставка пенсий и других социальных выплат в ноябре (для почтовых отделений с режимом работы 6 дней в неделю):
- 3-го ноября – за 3 и 4 ноября;
- 5-го ноября – за 5 ноября;
- 6-го ноября – за 6 и 7 ноября;
С 8-го ноября доставка пенсий будет осуществляться согласно установленному графику.
Для более точной информации по режиму работы отделений почтовой связи в зависимости от класса можно обращаться в ОПС.
Выплаты через кредитные учреждения (банки) пройдут без изменений.