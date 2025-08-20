В Петербурге учитель совратил школьницу и снял с ней порно в школьном кабинете

В Санкт-Петербурге школьный учитель, которого ранее обвинили в сексуальной связи с ученицей, стал фигурантом дела об изготовлении порноматериалов. Об этом пишет «Фонтанка».

Педагог работал в одной из школ Центрального района Северной столицы. По версии следствия, 33-летний мужчина сначала в течение года вёл с ученицей переписку в мессенджере, присылая ей откровенные фотографии . А затем занялся с девочкой сексом прямо в школьном кабинете. Кроме того, он снимал обнажённую ученицу на телефон.

Следком возбудил на учителя, который с апреля находится в СИЗО, новое уголовное дело.

АН «Оперативное прикрытие» сообщило, что учитель с сентября по октябрь 2024 года в кабинете школы не менее четырех раз снимал на мобильный телефон девочку в обнаженном виде.

По данным СМИ, в прошлом году девочке было 15 лет, о случившемся с дочерью силовикам сообщила ее мать. После этого учителя задержали.