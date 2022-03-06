В Петербурге четверо мигрантов похитили россиянку

Сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии освободили жительницу Петербурга, которая стала жертвой похищения, пишет Лента.ру.
Инцидент произошел вечером 4 марта. По предварительной версии, неизвестные насильно запихнули россиянку на заднее сидение автомобиля Hyundai Solaris.
В итоге девушку увезли в неизвестном направлении. Стражи порядка заблокировали указанную машину на Невском проспекте и вызволили из плена испуганную жертву.
На месте задержали четырех мужчин. Они оказались гражданами одного из среднеазиатских государств.