В Перинатальном центре Рязани провели партнёрское кесарево сечение

Медики Рязанского областного перинатального центра провели партнёрское кесарево сечение, сообщает страница медицинского учреждения ВКонтакте.
Оба родителя — иностранцы, познакомились во время учёбы в РязГМУ. Отец — гражданин Марокко, мать — Туниса.
Тамара Шевлякова, зам главврача перинаталки, рассказала, что партнёрское кесарево сечение проводится под эпидуральной анестезией. Женщина во время операции находится в сознании, получает поддержку близкого человека.
Появившийся на свет ребёнок сразу же получает контакт с кожей матери. В этот раз малыша передали папе, так как медики проводили завершающий этап операции.
Мама малыша рассказала, что перинатальный центр родители выбрали, так как поняли, что здесь все на высшем уровне.
Семью выписали домой, мама и ребёнок находятся в удовлетворительном состоянии.