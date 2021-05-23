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Воскресенье, 23 мая, 2021
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В Орловской области вскрыли бюджетные нарушения на 780 миллионов рублей

Никита Брыкин
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Контрольно-счетная палата Орловской области открыла доступ к отчету о деятельности в 2020 году, пишет портал «Орелград».

Сообщается, что всего специалисты проверили 6,7 миллиарда рублей. Выяснилось, что они выявили нарушения на 781,5 миллиона рублей.

В исследовании обращается внимание на двойной рост объема неэффективного использования казенных средств. В прошлом году этот показатель вырос до 266,1 миллиона рублей.

Нарушения выявили в сфере управления и распоряжения имуществом, закупок. Также установлены нарушения требований, предъявляемых к ведению бухучета, составлению и представлению финансовой отчетности.

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