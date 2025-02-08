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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Происшествия

В окружении Гладкова рассказали, будет ли диаспора укрывать виновников ДТП со скорой в Белгороде

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Диаспора не будет укрывать виновников ДТП со скорой помощью в Белгороде, заявил «Бел.Ру» председатель Совета регионального отделения организации «Ассамблея народов России», член совета губернатора по межнациональным отношениям Набигулла Багамаев.

Трагическое ДТП произошло ночью 7 февраля. В карету скорой на высокой скорости врезался BMW, погибли — Ольга Любимова и Марина Паровышник.

«Диаспора наоборот будет содействовать для полного, прозрачного раскрытия преступления. Все причастные к данному ДТП, несчастному случаю, понесут максимально возможное наказание», — отметил Багамаев.

По его словам, власти хотят справедливости и прозрачности, «чей бы сын он ни был».

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Багамаев добавил, что за рулем был Рамазан Гаджимурадов из Мурманской области. Он и пассажир Мурад М. пришли в сознание, оба — военные, находятся сейчас в военном госпитале. Белгородец Иса А. до сих пор в коме, он — гражданский.

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