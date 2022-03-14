В Новосибирске полицейского обвиняют в изнасиловании падчерицы

Следствие проводит проверку в отношении 44-летнего полицейского в Новосибирске, которого обвиняют в изнасиловании падчерицы, пишет КП.

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Заявление в правоохранительный органы подал отец 15-летней девочки. Известно, что сотрудник ГУ МВД по Новосибирской области живет со своей женой и ее дочерью в частном доме. Инцидент произошел 23 февраля.

«Мужчина, по версии отца ребенка, домогался до девочки, потом у них был интим», – приводит версию отца школьницы источник.

Известно, что девочка на учете в ПДН не состояла, ее мама нигде не работает, не была судима. Уточняется, где в этот момент находилась женщина.