В Новой Зеландии семья купила на аукционе склад и нашла внутри трупы двух детей

В Новой Зеландии начался суд над женщиной, обвиняемой в убийстве собственных детей и сокрытии их останков в складском помещении. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным следствия, уроженка Южной Кореи Джи Ын Ли в июне или июле 2018 года дала своим детям — шестилетнему Мину Джо и восьмилетней Юне Джо — смертельную дозу снотворного. Предполагается, что она решилась на это после смерти мужа, скончавшегося от рака в 2017 году. После преступления Ли завернула тела детей в полиэтиленовые пакеты, положила их в чемоданы и оставила на складе.

Позднее женщина уехала в Корею и сменила имя на Хакен Ли. В апреле 2022 года у неё возникли финансовые трудности, из-за чего она перестала платить за хранение. Склад вскоре выставили на аукцион, где его приобрела новозеландская семья. Получив доступ к помещению, они обнаружили чемоданы с останками детей.

Эта находка стала поводом для расследования, которое вывело полицию на Ли. Сначала слушания по делу назначили на 2024 год, но затем их перенесли ещё на год. Ожидается, что процесс продлится около четырёх недель.