Среда, 10 сентября, 2025
12.4 C
Рязань
Новости мира

В Новой Зеландии семья купила на аукционе склад и нашла внутри трупы двух детей

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В Новой Зеландии начался суд над женщиной, обвиняемой в убийстве собственных детей и сокрытии их останков в складском помещении. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным следствия, уроженка Южной Кореи Джи Ын Ли в июне или июле 2018 года дала своим детям — шестилетнему Мину Джо и восьмилетней Юне Джо — смертельную дозу снотворного. Предполагается, что она решилась на это после смерти мужа, скончавшегося от рака в 2017 году. После преступления Ли завернула тела детей в полиэтиленовые пакеты, положила их в чемоданы и оставила на складе.

Позднее женщина уехала в Корею и сменила имя на Хакен Ли. В апреле 2022 года у неё возникли финансовые трудности, из-за чего она перестала платить за хранение. Склад вскоре выставили на аукцион, где его приобрела новозеландская семья. Получив доступ к помещению, они обнаружили чемоданы с останками детей.

Эта находка стала поводом для расследования, которое вывело полицию на Ли. Сначала слушания по делу назначили на 2024 год, но затем их перенесли ещё на год. Ожидается, что процесс продлится около четырёх недель.

Самые читаемые материалы

Новости России

Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске.
Интересное

Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...
Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
Интересное

В поезде с «ушлой бабушкой»: история конфликта за нижнюю полку

Вечером она заявила, что уже слишком старенькая, чтобы залезать на верхнюю полку, и потребовала, чтобы «настоящий мужчина» уступил ей место. При этом она не сказала даже слова «пожалуйста».

Последние новости

Новости России

SHOT: У зумеров появился новый краш — танцующий Олег Газманов, его гонорар вырос до 7 млн 

Пока все гадали, кто станет новым любимчиком зумеров, 74-летний Олег Михайлович безжалостно нагружал суставы под собственный хит «Я по жизни загулял»
Экология, природа, животные

Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
Погода

Погода в ближайшие дни порадует рязанцев солнцем и теплом 

Стал известен прогноз погоды для Рязани и области на ближайшие два дня.
Акценты

Варварское уничтожение: россиянам объяснили, что ни в коем случае нельзя делать на даче 

Обрезку нужно проводить так же тщательно, как и хирургическую операцию. Для этого необходимо использовать стерильные и острые инструменты, такие как секатор, сучкорез или садовая пила.
Происшествия

Три беспилотника уничтожены над Рязанской областью, осколки одного упали на хозпостройку 

По словам главы региона, предварительно, обошлось без пострадавших. 
Интересное

Предсказания старца о судьбе мира начали сбываться, он обращался к жителям России с предупреждением

Монах был необычным. Он не носил рясу, не мылся, не стриг волосы и бороду, но, по рассказам паломников, от него не было неприятного запаха. 
Новости мира

Покойник очнулся на собственных похоронах и напугал всех кашлем

По словам родственников, врачи заявили, что спасти его не удастся, и семья начала готовиться к похоронам.
Происшествия

Отбой угрозы атаки беспилотников объявлен в Рязани в 07:05

В ночь на среду, 10 сентября, в Рязани и области была объявлена угроза атаки вражеских БПЛА.