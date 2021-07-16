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Суббота, 17 июля, 2021
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В Нижегородской области жена «выпустила кишки» мужу

Никита Брыкин
В Нижегородской области жена «выпустила кишки» мужу
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В Лукояновском районе Нижегородской области обнаружили тела супругов, сообщает РЕН ТВ.

Труп женщины нашли на диване в доме в пятницу, 15 июля. На столе лежала записка с надписью: «Посмотрите видео на телефоне». На приусадебном участке лежала нога ее мужа и другие части тела.

Накануне погибшая звонила знакомой и просила о помощи. При этом она сообщила подруге. Что «выпустила кишки» своему супругу. В четверг женщина вновь созвонилась с приятельницей и рассказала о ссоре с супругом и его отъезде.

Также покойная сообщила о переезде в Москву. Однако уже на следующей день знакомая обнаружила ее мертвой.

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