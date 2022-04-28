В Мурманске сын расчленил мать и спрятал ее голову в лесу

Суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Мурманска, которого признали виновным в убийстве матери, пишет Лента.

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Инцидент произошел 15 марта прошлого года, когда мужчина сообщил полицейским об исчезновении родственницы. В его квартире на Зеленой улице во время осмотра стражи порядка нашли внутри дивана шесть пакетов с частями женского тела.

Выяснилось, что сын часто ссорился с 61-летней матерью из-за бытовых вопросов. Будучи пьяным, злоумышленник избил жертву твердым предметом до смерти. После этого мужчина расчленил тело и спрятал голову, кисти и личные документы погибшей в лесу.

В итоге его приговорили к 11 годам в колонии строгого режима.