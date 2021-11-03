В Москве жених внезапно умер сразу после свадьбы

Следователи рассказали о расследовании смертельного отравления суррогатным алкоголем жениха на свадьбе в Москве, пишет МК.

Злополучную свадьбу сыграли 8 октября в Южном Бутове. По предварительной информации, после торжественной части в кафе 39-летний жених и трое его друзей распивали канистру коньяка. Спустя три дня всех госпитализировали, а новобрачный скончался.

Как оказалось, паленый алкоголь купили друзья молодоженов за несколько месяцев до праздника в подмосковных Бронницах у 34-летнего уроженца Азербайджана. Канистры попали на праздничный стол случайно.

Так, невеста накануне свадьбы к Надежде спросила у подруги, где можно купить на стол дешевую выпивку. Она решила сделала «подарок» и поделилась своими запасами с молодоженами.

По предварительной причиной смерти жениха названо комбинированное отравление этанолом и метанолом.

Силовики задержали продавца зелья в сентябре по подозрению в продаже немаркированной алкогольной продукции и незаконном производстве, обороте спиртосодержащей продукции.