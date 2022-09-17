В Москве продают iPhone 14 за 145 тыс. рублей

В столичном центре «Горбушкин двор» можно купить iPhone 14. О продаже гаджетов по 145 тысяч рублей за штуку сообщает корреспондент «Известий».https://iz.ru/1396975/2022-09-17/v-moskve-nachali-prodavat-iphone14-za-145-tys-rublei

За эту цену можно приобрести ввезённый из Дубая аппарата с памятью на 128 Гб. Другой продавец предлагает iPhone 14 Pro Max за 180 тыс. Оба сообщили, что на гаджету действует официальная гарантия поставщика.

По данным СМИ, новый iPhone 14 в США стоит от $799 (49 тыс. рублей), 14 Pro Max будет стоить от $1099 (67 тыс. рублей). В Россию продукция компании Apple ввозится по параллельному импорту, поэтому стоимость выше.