В Москве педофил изнасиловал первоклассницу, которую забыли на улице

Полицейские задержали 33-летнего жителя Самары, которого подозревают в изнасиловании семилетней девочки в Москве, пишет МК.

Инцидент произошел 11 ноября. По предварительной версии, мама забрала дочь девочку после продленки и разрешила ей немного погулять на детской площадке. Женщина спешила на работу, поэтому отнесла ее рюкзак домой и попросила старшему сыну встретить сестру с прогулки. В итоге парень этого не сделал.

Как стало известно, девочка пришла к дому, однако не смогла открыть входную дверь. В этот момент к ней подошел злоумышленник, который узнал, что ребенок будет праздновать день рождения на следующий день. Он ответил, что родился в тот же день и тоже готовиться к празднику.

В ходе беседы мужчина повел ребенка гулять по району, завел в подъезд одного из жилых домов, где изнасиловал первоклассницу. Позже он сообщил полицейским, что приехал в столицу «погулять».

Педофил признался, что был под наркотиками, у него в голове «что-то переклинило». В телефоне у негодяя обнаружили детскую порнографию.

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