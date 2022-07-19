В мэрии Рязани рассказали о реконструкции Северной окружной дороги

В Рязани продолжаются работы по реконструкции Северной окружной дороги. Её протяжённость – более 3 км, у дороги большая транспортная нагрузка. Долгое время магистраль, связывающая два микрорайона города, нуждалась в ремонте.

Как рассказали в администрации, сейчас рабочие приступили к самым трудоёмким и длительным работам. Они устраивают новую ливневую канализацию, расширяют дорогу в районе поворота на 5-й микрорайон посёлка Борки, выносят коммуникации. Кроме того, началось фрезерование асфальтобетонного покрытия. Работа подрядчика организована круглосуточно в несколько смен.

Кроме обновления дорожного полотна, проектом реконструкции Северной окружной дороги предусмотрено расширение проезжей части. Также там создадут велодорожки, установят искусственное освещение и организуют надземный пешеходный переход.

Завершится реконструкция Северной окружной в 2023 году.

На время проведения работ движение транспортных средств будет осуществляться по половине проезжей части. Просим жителей города и области отнестись с пониманием к временным неудобствам, — добавили в мэрии.