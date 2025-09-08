В мэрии Рязани объяснили проблемы в работе общественного транспорта 

Представители администрации Рязани в комментариях в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили на сообщения горожан, жалующихся на плохую работу общественного транспорта.

В сообщении отмечается, что до любой точки города можно доехать без пересадок либо не более, чем с одной пересадкой. Так устроена транспортная сеть.

Автобусы и троллейбусы МУП УРТ работают на линии до 23:00 — 23:30. Расписание работы транспорта можно увидеть на сайте предприятия.

«Что касается коммерческих маршрутов, на многих автобусах есть недовыпуск машин. По информации перевозчиков, недовыпуск связан с простоем автобусов на длительном ремонте, на линии нет запланированного количества машин, — говорится в ответе городской администрации. — Это приводит к увеличению интервалов движения. Перевозчики принимают все возможные меры для полного выпуска автобусов на маршрут».