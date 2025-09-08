Понедельник, 8 сентября, 2025
21.9 C
Рязань
Транспорт и дороги

В мэрии Рязани объяснили проблемы в работе общественного транспорта 

Алексей Самохин
Фото: администрация Рязани

Представители администрации Рязани в комментариях в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили на сообщения горожан, жалующихся на плохую работу общественного транспорта. 

В сообщении отмечается, что до любой точки города можно доехать без пересадок либо не более, чем с одной пересадкой. Так устроена транспортная сеть. 

Автобусы и троллейбусы МУП УРТ работают на линии до 23:00 — 23:30. Расписание работы транспорта можно увидеть на сайте предприятия.

«Что касается коммерческих маршрутов, на многих автобусах есть недовыпуск машин. По информации перевозчиков, недовыпуск связан с простоем автобусов на длительном ремонте, на линии нет запланированного количества машин, — говорится в ответе городской администрации. — Это приводит к увеличению интервалов движения. Перевозчики принимают все возможные меры для полного выпуска автобусов на маршрут».

Самые читаемые материалы

Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по дрону, запущенному сыном соседа

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...

Последние новости

Медицина

В Рязанской области проходит мониторинг сахарного диабета в рамках программы «Золотое Диакольцо России 2025»

Специалисты проводят обследование пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа в семи городах России.
Происшествия

Наркокурьера из Средней Азии с 3,8 кг «синтетики» задержали в Рязанской области

По версии следствия, иностранец проживал в Москве и работал межрегиональным курьером в этнической наркогруппировке.
Новости России

В Петербурге студент жестоко убил школьницу в апарт-отеле, нанеся 35 колото-резаных ран

Девочка познакомилась с Максимом в компьютерной игре два года назад, тогда ему было 16 лет. Парень родом из Южно-Сахалинска.
Транспорт и дороги

Рязанцам объяснили дефицит бензина АИ-95 и АИ-92 на заправках 

По словам чиновников, ситуация должна стабилизироваться к концу сентября. 
Кино и ТВ

«Любопытная Варвара» возвращается: второй сезон детского детектива выйдет на Wink.ru 2 октября

В новых сериях зрители снова увидят Полину Айнутдинову, Сергея Федорова, Веронику Журавлёву, Людмилу Артемьеву, Виктора Бычкова, Степана Девонина, Сергея Степина, Елену Борщеву и Веру Островскую.
Кино и ТВ

На НТВ стартовал второй сезон шоу «ВИА Суперстар!»

В премьерном выпуске на сцену вышли: ВИА «Поющие гитары», группы «Аракс», «Блестящие», «Бурановские бабушки», «Восток», «Динамит», «Лесоповал», «Сладкий сон», «Тутси» и RevoльveRS.
Кино и ТВ

Турбулентный сериал «Рейс-314» с Максимом Лагашкиным покажет ТНТ

Грандиозное путешествие на высоте 10 тысяч метров превратится в хаос, полный абсурда, неожиданных разворотов и отчаянных попыток героев не только приземлиться, но и выжить.
Экономика и бизнес

Свой автопарк — гарантия качества. В ГК «Зелёный сад — наш дом» работают более 400 единиц техники

Собственный мощный автопарк позволяет компании возводить жилые комплексы так, чтобы будущие жильцы не переживали за результат.