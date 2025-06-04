В мае в Рязани родился 481 малыш, из них девять пар двойняшек

В мае в Рязани родился 481 малыш. Об этом сообщают в группах «Рязанского перинатального центра» и «Городской клинический родильный дом №2» ВКонтакте.

В Рязанском Перинатальном центре в мае родилось 382 малыша. Из них 182 мальчика и 200девочек. Девять рожениц стали мамами сразу двоих деток.

Самая крохотная малышка родилась с весом 930 г, а самым весомым оказался мальчик 4330 г.

В роддоме №2 в мае родилось 99 малышей. Из них 52 мальчика и 47 девочек.

За пять месяцев 2025 года в стенах перинатального центра на свет появились 1893 малыша. Из них мальчиков 956, девочек — 937.