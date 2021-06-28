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Понедельник, 28 июня, 2021
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В Липецкой области на прошлой неделе закончились вакцины от коронавируса

Никита Брыкин
В Липецкой области на прошлой неделе закончились вакцины от коронавируса
pixabay.com
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На прошлой неделе в липецких лечебных учреждениях закончились все находящиеся в обороте отечественные вакцины, пишет портал «Город 48».

Сообщается, что причиной этому стало начало третьей волны коронавируса и призывы вакцинироваться.

Начальник областного здравоохранения Юрий Шуршуков прокомментировал ситуацию.

«В минувшую пятницу в регион поступили 20 тысяч комплектов «Гам-КОВИД-Вак», – отметил чиновник.

По его словам с субботы вакцинация возобновлена в полном объеме. Также в ближайшее время в Липецкую область ожидается поставка порядка 70 тысяч комплектов вакцины от COVID-19.

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