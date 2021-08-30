В Липецке закрылся ресторан после скандала с пищевыми отравлениями посетителей

На неделю закрылся ресторан липецкий ресторан «Рыбы бы» после появления в Сети жалоб посетителей на плохое самочувствие и симптомы пищевого отравления, пишет Город 48.

По словам одной из заболевших, она была на вечеринке в честь двухлетия заведения.

«Итог: очень много людей с пищевым отравлением – именно из нашей компании почувствовали себя плохо пять человек», – пояснила липчанка.

Женщина утверждает, что администрация ресторана никак не отреагировала на жалобы.

В Роспотребнадзоре начали проверку заведения. Санитарным врачам пожаловались несколько человек.

Подчеркивается, что решение закрыться на неделю на обработку и дезинфекцию поверхностей в заведении и на кухне принято рестораном самостоятельно и добровольно.