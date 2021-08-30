23.5 C
Рязань
Понедельник, 30 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Липецке закрылся ресторан после скандала с пищевыми отравлениями посетителей

Никита Брыкин
В Липецке закрылся ресторан после скандала с пищевыми отравлениями посетителей

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

На неделю закрылся ресторан липецкий ресторан «Рыбы бы» после появления в Сети жалоб посетителей на плохое самочувствие и симптомы пищевого отравления, пишет Город 48.

По словам одной из заболевших, она была на вечеринке в честь двухлетия заведения.

«Итог: очень много людей с пищевым отравлением – именно из нашей компании почувствовали себя плохо пять человек», – пояснила липчанка.

Женщина утверждает, что администрация ресторана никак не отреагировала на жалобы.

В Роспотребнадзоре начали проверку заведения. Санитарным врачам пожаловались несколько человек.

Подчеркивается, что решение закрыться на неделю на обработку и дезинфекцию поверхностей в заведении и на кухне принято рестораном самостоятельно и добровольно.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
Новости мира

Названа причина смерти женщины, обнаруженной в уличном источнике Задонска

Новости мира

В Липецке закрылся ресторан после скандала с пищевыми отравлениями посетителей

Новости Рязани

Торги на ремонт 11 образовательных учреждений Рязанской области не состоялись из-за подорожания стройматериалов

Власть

В Рязани обсудили развитие социального предпринимательства 

Новости Рязани

Молодого касимовца оштрафовали за уклонение от службы в армии 

Новости Рязани

Рязанские эксперты обсудили итоги регистрации на выборы в Госдуму

Новости мира

Шесть причин смотреть Wink в сентябре: главные премьеры видеосервиса

Новости мира

В Курской области товарный поезд сбил машину

Новости Рязани

В Рязанском районе обнаружили артиллерийский снаряд и 38 выстрелов гранатомёта

Новости Рязани

Осуждённый за пьяную езду рязанец вновь попался нетрезвым за рулём

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]