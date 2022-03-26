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Суббота, 26 марта, 2022

В Липецке поймали мужчин, ограбивших прохожих на остановке

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В Липецке поймали мужчин, ограбивших прохожих на остановке

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Сотрудники полиции задержали двух жителей Липецка, которые ограбили прохожих на остановке «Улица Терешковой», пишет Липецк медиа.

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Инцидент произошел 16 марта. Обратившиеся в полицию горожане пояснили, что злоумышленники напали на них с разницей в один час. Незнакомцы, угрожая оружием отобрали телефоны и наличные деньги.

В итоге стражи порядка нашли их в одном из питейных заведений. Нападавшими оказались ранее судимый за кражу 20-летний житель Липецка и 48-летний гражданин без определенного места жительства.

Во время обыска у них изъяли предмет, похожий на пистолет и складной нож. Возбуждено уголовное дело.

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