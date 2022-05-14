В Липецке подросток бросился под машину из-за автобуса

В пятницу, 13 мая, на улице Терешковой в Липецке едва не произошла трагедия с участием подростка, пишет Город 48.

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Издание опубликовала видеозапись с места случившегося. Судя по записи регистратора, парень бросился перебегать дорогу после того, как автобус начал сбавлять скорость перед красным сигналом светофора.

«И ведь светофор рядом. И забор не помеха. А потом «садись» из-за таких», – посетовал автор ролика.

Однако в правой полосе ехал автомобиль. В итоге молодой человек выскочил прямо перед его капотом. Пешеход не пострадал, перепрыгнул забор и поспешил скрыться.