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Понедельник, 6 июня, 2022

В Липецке ищут странную девушку, которая лежала на дороге и кричала

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В Липецке ищут странную девушку, которая лежала на дороге и кричала

Сотрудники полиции устанавливают личность рыжеволосой девушки, которая странно вела себя на улице Космонавтов в Липецке, пишет Город 48.

Ролик с ее участием опубликован в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что горожанка гуляла по проезжей части, размахивала руками, пританцовывала и кричала, после чего легла на дорогу.

По словам очевидцев, ее чудом не задавили автомобили. Вскоре женщина встала, и веселье продолжилось. 

Стражи порядка изучит видео с нарушительницей ПДД, после чего будет принято процессуальное решение.

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