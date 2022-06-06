В Липецке ищут странную девушку, которая лежала на дороге и кричала

Сотрудники полиции устанавливают личность рыжеволосой девушки, которая странно вела себя на улице Космонавтов в Липецке, пишет Город 48.

Ролик с ее участием опубликован в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что горожанка гуляла по проезжей части, размахивала руками, пританцовывала и кричала, после чего легла на дорогу.

По словам очевидцев, ее чудом не задавили автомобили. Вскоре женщина встала, и веселье продолжилось.

Стражи порядка изучит видео с нарушительницей ПДД, после чего будет принято процессуальное решение.