В Лесопарке Рязани пройдёт фестиваль «Город счастливых семей»

В воскресенье, 7 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности в Лесопарке Рязани пройдет фестиваль «Город счастливых семей» (0+).

Рязанцы смогут поучаствовать в спортивных состязаниях, сходить на мастер-классы для взрослых и детей, участвовать во множестве других активностей бесплатно.

Программа фестиваля «Город счастливых семей».

12:00 — в Центре уличного спорта пройдет футбольный матч среди семей.

13:00 — старт работы площадок. Вас ждут мастер-классы, анимация, угощения от партнёров и аквагрим, ярмарка рязанских мастеров.

14:00 — праздничный концерт с участием группы «группа Балалайка-62.