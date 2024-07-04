Четверг, 4 июля, 2024

В Лесопарке Рязани пройдёт фестиваль «Город счастливых семей»

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение: vk.com/lesopark62

В воскресенье, 7 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности в Лесопарке Рязани пройдет фестиваль «Город счастливых семей» (0+).

Рязанцы смогут поучаствовать в спортивных состязаниях, сходить на мастер-классы для взрослых и детей, участвовать во множестве других активностей бесплатно.

Программа фестиваля «Город счастливых семей».

12:00 — в Центре уличного спорта пройдет футбольный матч среди семей.

13:00 — старт работы площадок. Вас ждут мастер-классы, анимация, угощения от партнёров и аквагрим, ярмарка рязанских мастеров.

14:00 — праздничный концерт с участием группы «группа Балалайка-62.

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