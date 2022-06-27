В Лесном загорелся цех завода «Стройполимер»

В понедельник, 27 июня, в посёлке Лесной Шиловского района на заводе «Стройполимер» произошёл пожар в цехе. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 16.11. Локализовать его удалось к 19.41. Площадь пожара достигла 1500 кв. м.

На место происшествия прибыли 25 человек личного состава противопожарный службы, 6 автоцистерн, автолестница, коленчатый подъёмник.

К 20.24 удалось ликвидировать открытое горение. Сообщений о пострадавших не поступало.