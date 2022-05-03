В Ленобласти мигрант со стройки предложил пятикласснице заняться сексом

В группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте», который был снят в Ленинградской области.

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В описании к ролику сообщается, что мигрант со стройки пришел на детскую площадку и стал задавать пятикласснице интимные вопросы.

«А ты уже занималась сексом? А не хочешь попробовать?» – спросил мужчина.

Девочка не растерялась, включила камеру и зафиксировала приставания вероятного педофила. Выяснилось, что рабочий является отцом пяти детей. При этом он признался, что еще хочет «российских детей».

Школьница пообещала, что передаст видеозапись в полицию.