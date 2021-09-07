В Кузбассе убийца школьниц увел за собой еще и мальчика, но тот убежал домой

Мама спасшегося от кузбасского насильника мальчика рассказала подробности убийства девочек, пишет Лайф.

Выяснилось, что мужчина сидел вместе с ребятами на заброшенных бетонных плитах, где местные школьники обустроили шалаш, и кормил вкусностями.

«Потом говорит: «Пойдемте ко мне в гости». Девчонки согласились и с ним пошли, а сын у меня убежал домой», – пояснила женщина.

Сын вернулся домой с двумя бутылками газировки и двумя пачками сухариков, которые ему дал «Дядя Витя».

Накануне в Киселевске пропали две девочки 2010 года рождения. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине, который после этого увел их в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице.

В итоге мужчина изнасиловал и убил своих жертв. В 2019 году он вышел из тюрьмы где отбывал срок по статье «Насильственные действия сексуального характера».