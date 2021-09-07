11.1 C
Рязань
Вторник, 7 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Кузбассе убийца школьниц увел за собой еще и мальчика, но тот убежал домой

Никита Брыкин
В Кузбассе убийца школьниц увел за собой еще и мальчика, но тот убежал домой

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Мама спасшегося от кузбасского насильника мальчика рассказала подробности убийства девочек, пишет Лайф.

Выяснилось, что мужчина сидел вместе с ребятами на заброшенных бетонных плитах, где местные школьники обустроили шалаш, и кормил вкусностями.

«Потом говорит: «Пойдемте ко мне в гости». Девчонки согласились и с ним пошли, а сын у меня убежал домой», – пояснила женщина.

Сын вернулся домой с двумя бутылками газировки и двумя пачками сухариков, которые ему дал «Дядя Витя».

Накануне в Киселевске пропали две девочки 2010 года рождения. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине, который после этого увел их в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице.

В итоге мужчина изнасиловал и убил своих жертв. В 2019 году он вышел из тюрьмы где отбывал срок по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]