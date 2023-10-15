В Красноярске бывшая жена украла у бойца СВО три миллиона

В розыск объявили жительницу Красноярска, которую подозревают в краже денег у военного, пишет телеграм-канал Baza.

По данным издания, в полицию обратился 36-летний мужчина. Летом он получил ранение в зоне проведения спецоперации и находился на лечении. В это время он получил выплата за участие в СВО и полученные увечья.

Военный считает, что бывшая жена сняла с его счета три миллиона рублей, поскольку к нему была привязана ее банковская карта.

Следователи возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.