Воскресенье, 15 октября, 2023
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В Красноярске бывшая жена украла у бойца СВО три миллиона

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В розыск объявили жительницу Красноярска, которую подозревают в краже денег у военного, пишет телеграм-канал Baza.

По данным издания, в полицию обратился 36-летний мужчина. Летом он получил ранение в зоне проведения спецоперации и находился на лечении. В это время он получил выплата за участие в СВО и полученные увечья.

Военный считает, что бывшая жена сняла с его счета три миллиона рублей, поскольку к нему была привязана ее банковская карта.

Следователи возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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