В Красноярске 11-летняя девочка забеременела от 15-летнего подростка

В отношении 15-летнего жителя Красноярска заведено уголовное дело после того, как стало известно о беременности его 11-летней возлюбленной, пишет КП.

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Мама девочки обратила на это внимание только на шестом месяце. Этот факт зафиксировали врачи одной из больниц Ленинского района.

Выяснилось, что парочка стала встречаться в начале учебного года. Вскоре все переросло во «взрослые отношения». В один из сентябрьских дней уроки у обоих школьников закончились раньше, дома не было взрослых. В итоге девочка забеременела.

В больницу ее мама обратилась после того, как девочка начала жаловаться на странные боли и ощущения в животе.