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Четверг, 23 сентября, 2021
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В Костромской области из-за ОРВИ и COVID-19 закрыли классы на карантин

7info
В Костромской области из-за ОРВИ и COVID-19 закрыли классы на карантин

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В Костромской области из-за заболевших коронавирусом и ОРВИ закрыто на карантин около 60 школьных классов. Об этом, ссылаясь на региональный департамент образования и науки, сообщает k1news.ru.

Коронавирус зарегистрирован в 34 классах, в 9 группах детских садов, в 3 группа колледжей и техникумов.

Из-за ОРВИ полностью отправлены на карантин две небольшие сельские школы в Шарьинском и Мантуровском районах, детсад в Вохомском муниципалитете.

Кроме того, карантин по ОРВИ ввели в 20 школьных классах и 12 детсадовских группах.

С учётом того, что в костромских школах насчитывается почти 3800 классов, говорить о большом масштабе проблемы вряд ли стоит. Не учатся менее 2% школьных классов.

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