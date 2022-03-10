В Костроме ребенка выгнали из автобуса из-за санкций

Ребенок в Костроме пострадал из-за последствий санкций при попытке оплаты проезда в автобусе, пишет Kostroma.Today.

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Мама мальчика пояснила, что накануне ее 14-летний сын сел в автобус №23. Ему не удалось купить проездной билет телефоном, поскольку оплата не прошла. В итоге школьника выгнали на мороз.

«Я проинструктировала — если не пройдет оплата, попросить водителя довезти до Черноречья, а я подойду на остановку и оплачу проезд. Ребенок так и сделал, но снова получил отказ», – рассказала женщина.

Костромичи предположили, что всему виной стали ограничительные меры, в частности, прекращение работы сервисов Apple Pay и Google Pay.