В Костроме произошел скандал с массовым увольнением хирургов из областной больницы

Директор костромского департамента здравоохранения Николай Гирин прокомментировал информацию о массовых увольнениях хирургов из областной больницы, пишет REGNUM.

Ранее сообщалось, что медики уходят из медучреждения из-за огромных нагрузок. Гирин пообещал сохранить коллектив хирургов любой ценой.

Также он заявил о планах принять на работу еще нескольких врачей этой специальности. Обсуждается вопрос о повышении заработной платы.

Главврач больницы Михаил Алексеев заявил о готовности взять одного-двух специалистов, которых бы нацелили на работу в санитарной авиации и поликлинике.